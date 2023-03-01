Прокуратура начала расследование по факту нарушений во время досрочного голосования в Швенченисе

Как сообщается в пресс-релизе, расследование начато в среду после получения информации о том, что несколько человек из города Швенченеляй будут доставлены на автомобиле в город Швенченис на избирательный участок, для, якобы, голосования за вознаграждение на проходящих досрочных выборах мэров и в муниципальные советы.
Расследование начато для установления точных обстоятельств события, имел ли место подкуп лиц с целью повлиять на их волю на выборах.
Досудебное расследование проводят сотрудники полиции Швенченского района под контролем прокуроров Вильнюсской окружной прокуратуры.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Стоимость отопления сейчас и 13 лет назад: раньше ситуация была еще хуже
Война вызвала хаос в сфере энергетики и рост цен, но это...
Эфир Delfi: танк в Вильнюсе, запрет на Tik Tok, в студии — Айдер Муждабаев
После новостей в студии Delfi с заместителем генерального...
Минобороны: огораживать танк не будут, достаточно военной полиции
Советник министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса...
Президент о российском танке на Кафедральной площади: он был нужен, чтобы мы увидели, кто есть кто
Президент Гитанас Науседа утверждает, что подбитый в...
Три огурца в одни руки - будут ли литовские торговцы вводить ограничения
В Великобритании в магазинах ограничивают продажу...