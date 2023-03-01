aA
Прокуроры Вильнюсской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту возможного препятствования осуществлению избирательных прав или права на участие в голосовании, сообщает прокуратура.
Прокуратура начала расследование по факту нарушений во время досрочного голосования в Швенченисе
© ELTA / Dainius Labutis

Как сообщается в пресс-релизе, расследование начато в среду после получения информации о том, что несколько человек из города Швенченеляй будут доставлены на автомобиле в город Швенченис на избирательный участок, для, якобы, голосования за вознаграждение на проходящих досрочных выборах мэров и в муниципальные советы.

Статьи по теме:
ГИК: в первый день досрочного голосования проголосовали 28,5 тыс избирателей
Паксас на выборах выразил поддержку Томашевскому

Расследование начато для установления точных обстоятельств события, имел ли место подкуп лиц с целью повлиять на их волю на выборах.

Досудебное расследование проводят сотрудники полиции Швенченского района под контролем прокуроров Вильнюсской окружной прокуратуры.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Второй день досрочного голосования в Литве: можно голосовать в любом муниципалитете

1 марта в помещениях муниципалитетов разных городов и...

Зуокас: во второй тур могут попасть Бенкунскас, Раскявичюс, Томашевский

Кандидат от партии "Свобода и справедливость" в мэры...

Предупреждение: фотографировать в кабинках для голосования запрещено

В Литве проходит досрочное голосование на...

TOP новостей

Стоимость отопления сейчас и 13 лет назад: раньше ситуация была еще хуже

Война вызвала хаос в сфере энергетики и рост цен, но это...

Delfi.ru su Krymo totoriumi žurnalistu Aideru Muždabajevu

Эфир Delfi: танк в Вильнюсе, запрет на Tik Tok, в студии — Айдер Муждабаев

После новостей в студии Delfi с заместителем генерального...

Минобороны: огораживать танк не будут, достаточно военной полиции

Советник министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса...

Президент о российском танке на Кафедральной площади: он был нужен, чтобы мы увидели, кто есть кто

Президент Гитанас Науседа утверждает, что подбитый в...

Три огурца в одни руки - будут ли литовские торговцы вводить ограничения

В Великобритании в магазинах ограничивают продажу...