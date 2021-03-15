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Вильнюсская окружная прокуратура начала досудебное расследование о вероятном разжигании розни в отношении гомосексуалов в статье Витаса Томкуса, опубликованной на портале respublika.lt.
Vitas Tomkus
Vitas Tomkus
© DELFI / Audrius Solominas

Представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене информировала BNS, что расследование о вероятном разжигании розни по признаку сексуальной ориентации начато в минувшую пятницу.

Она также подтвердила, что расследование начато из-за опубликованной в марте статьи главного редактора портала В. Томкуса "Государство благосостояния - это власть педерастов плюс цифровизация всего мира".

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В этом расследовании подозрения пока никому не предъявлены.

О том, что в связи с этой публикацией он обратился в прокуратуру, информировал в пресс-релизе редактор портала jarmo.net Йонас Валайтис.

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