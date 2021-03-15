Представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене информировала BNS, что расследование о вероятном разжигании розни по признаку сексуальной ориентации начато в минувшую пятницу.
Она также подтвердила, что расследование начато из-за опубликованной в марте статьи главного редактора портала В. Томкуса "Государство благосостояния - это власть педерастов плюс цифровизация всего мира".
В этом расследовании подозрения пока никому не предъявлены.
О том, что в связи с этой публикацией он обратился в прокуратуру, информировал в пресс-релизе редактор портала jarmo.net Йонас Валайтис.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Большая часть мэров Литвы не скрывает разочарования: ограничение мобильности не действует (13)
Правительство Литвы 15 марта приняло решение оставить...
Ограничения передвижения продлены в 16 самоуправлениях, среди них - Вильнюс и Клайпеда (26)
До конца марта ограничения передвижения продлили в 16-ти...
Паланга готовится к наплыву отдыхающих: еще одно закрытие мы не переживем (6)
Правительство Литвы объявило о переменах во всей...
Новый рейтинг: за карантин наказывают премьер-министра Литвы (93)
За затянувшийся карантин избиратели "наказывают"...
Проверьте, есть ли ваш дом в списке домов, где запрещено курение на балконах (29)
В Литве с 1 января 2021 года запрещено курение на...