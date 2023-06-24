Прокуратура Литвы: отказ расследовать возможное насилие на концерте Rammstein - обоснован

"Решение об отказе в начале досудебного расследования принято после установления отсутствия совершения деяния, имеющего признаки преступления или проступка", — говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Скандал возник после того, как молодая ирландка сообщила в соцсетях, что во время концерта в Вильнюсе лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн накачал ее наркотиками и предложил заняться сексом.
В конце мая литовская полиция допрашивала гражданку Ирландии по поводу возможных преступлений, связанных с наркотическими веществами и возможным насилием во время закрытых вечеринок в Вильнюсе до и после концерта Rammstein.
После того, как история стала достоянием общественности, другие молодые поклонницы также поделились своими историями в социальных сетях, утверждая, что группа Rammstein создала организованную систему употребления наркотиков, сексуальных домогательств и насилия, приглашая выбранных молодых девушек на вечеринки перед и после концерта.
Группа Rammstein отвергла эти обвинения.
Прокуратура заявила в пятницу, что после оценки всей совокупности данных, полученных в ходе уточнения обстоятельств, отсутствуют объективные фактические данные, которые позволили бы обосновать факт применения к заявителю физического и психологического насилия, каких-либо принудительных действий сексуального характера, принуждения к употреблению наркотических веществ или грабежа.
Постановление следователя об отказе в возбуждении досудебного расследования может быть обжаловано.