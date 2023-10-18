Прокуратура: ксендз Паликша поддерживал сексуальные отношения с несовершеннолетним по взаимному согласию

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kęstutis Palikša
Kęstutis Palikša
ФОТО: Youtube
Прокуратура сообщает, что решение о прекращении возобновленного в июне расследования в отношении ксендза Кястутиса Паликши по подозрению в сексуальном преступлении против несовершеннолетнего лица законное и обоснованное.

В пресс-релизе Вильнюсской окружной прокуратуры сказано, что рассмотрена жалоба представителя осужденного лица в отношении Паликши. Жалоба была отклонена и было решено прекратить возобновленное расследование.

Напомним, что расследование в отношении ксендза Паликши было начато в июне этого года, после того как портал Delfi опубликовал свидетельства молодого человека, который рассказал, что он поддерживал сексуальные отношения с ксендзом, когда был несовершеннолетним (в 2018-2020 гг.).

Ксендз Паликша признал факт сексуальных отношений с юношей, но уверял, что отношения строились на взаимном согласии.

Расследование было возобновлено, поскольку были подозрения, что отношения могли быть насильственного характера.

Однако прокуратура решила, что священник закон не нарушил, поскольку ксендз занимался с 16-летним подростком сексом по взаимному согласию.

Паликша сказал Delfi, что молодой человек мстит ему за то, что он обратился в полицию, когда юноша украл у него со счета 7000 евро.

Напомним, что ксендз регулярно давал молодому человеку деньги.

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