Прокуратура: бросавшему в Сейм коктейли Молотова 20-летнему юноше грозит до 5 лет лишения свободы

По данным досудебного расследования, в ночь 17 марта прошлого года в Вильнюсе перед воротами Сейма Литовской Республики молодой человек, замаскировав лицо бафом и шапкой, бросил 99 листов бумаги с текстом, пропагандирующим насильственные идеи, сообщает прокуратура Литовской Республики.
После этого он бросил несколько камней в здание и ворота Сейма, поджег две бутылки с зажигательной смесью под названием "коктейль Молотова" и бросил их по одной во внутренний двор Сейма и окно в стене здания. Преступление он не довел до конца по независящим от его воли причинам, так как зажигательная жидкость в бутылках загоралась только при падении бутылок на тротуар и не причинила большого ущерба.
Сообщается, что юношу в ту ночь задержали сотрудники службы безопасности, охранявшие Сейм.
По данным расследований, 20-летний житель Вильнюса совершил акт вандализма из личных соображений, чтобы выразить свое недовольство властью и порядком.
Самым суровым наказанием, грозящим юноше, является лишение свободы на срок до 5 лет. Его ответственность смягчается тем, что он признался в совершении преступных действий, сообщает прокуратура.
Уголовное дело было передано в Вильнюсский участковый суд.
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