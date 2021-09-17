"Мы видим, что участились случаи, когда самокатами управляют нерезвые люди, иногда на одном самокате едут по несколько человек, или родители с детьми, водители самокатов переезжают через дорогу, а не переходят ее пешком, несмотря на то, что такие действия запрещены", – сказано в сообщении.
Из-за роста числа нарушений полиция в пятницу проведет в центре Вильнюса специальный рейд. В рейде будут участвовать и работники компании Bolt, которая занимается арендой электросамокатов.
"Почему мы сообщаем о рейде заранее? Наша цель – профилактически обратить внимание на такие нарушения, а не наказать как можно больше людей. Подобные совестные проверки мы намерены проводить и в будущем", – акцентировала полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве растет количество больных COVID–19, премьер-министр не исключает введение нового карантина (66)
Премьер -министр Литвы Ингрида Шимоните не исключает...
Ситуация в Литве ухудшается, депутат предлагает вернуть обязательное ношение масок для всех (3)
Ситуация в Литве ухудшается, поэтому депутат Антанас...
Муниципалитет приводит в порядок один из самых привлекательных районов Вильнюса, жители называют происходящее абсурдом (11)
В последние годы в столичном микрорайоне Жирмунай...
Коронавирус в Литве: 1197 случаев, 6 смертей, 4000 первых доз прививок (11)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1197 новых...
Пройдет особый рейд: полиция будет проверять людей на самокатах (2)
Литовская полиция на фейсбуке сообщила, что в пятницу...