01 сентября 2023 г. 09:23

Проходят "Дни столицы": праздник продлится три дня

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius
В пятницу, 1 сентября, начинается вильнюсский праздник "Дни столицы". 1–3 сентября в центре города гостей и жителей столицы ждут самые разные развлечения, творческие мастерские, ярмарки, концерты известных исполнителей, лазерное шоу и т.д. Все мероприятия праздника бесплатные, пишет madeinvilnius.lt.

Вечером 1 сентября на Кафедральной площади состоится концерт легендарной группы BrainStorm из Латвии и литовской рок-группы jautì.

2 сентября посетителей фестиваля ждут целых три выступления – концерт группы Lola Marsh из Израиля, группы Sisters On Wire и Линаса Адомайтиса с госпел-хором.

В пятницу и в субботу поздно вечером в небе над Вильнюсом можно будет увидеть лазерное шоу Future Vilnius, будет использовано рекордное количество лазеров - 70.

Программу мероприятия можно найти здесь.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии