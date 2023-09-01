Проходят "Дни столицы": праздник продлится три дня

Вечером 1 сентября на Кафедральной площади состоится концерт легендарной группы BrainStorm из Латвии и литовской рок-группы jautì.

2 сентября посетителей фестиваля ждут целых три выступления – концерт группы Lola Marsh из Израиля, группы Sisters On Wire и Линаса Адомайтиса с госпел-хором.

В пятницу и в субботу поздно вечером в небе над Вильнюсом можно будет увидеть лазерное шоу Future Vilnius, будет использовано рекордное количество лазеров - 70.