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В пятницу в торговых центрах Akropolis в четырех городах Литвы началась акция скидок Jamam, она продлиться до 21 ноября включительно. Эта акция привлекла большое количество людей.
Проходит акция Jamam - часть литовцев не побоялась пандемии и отправилась за покупками
© DELFI / Orestas Gurevičius

В субботу фотограф Delfi в вильнюсском ТЦ Akropolis зафиксировал множество покупателей. Желающие получить товары со скидками стоят в очередях у ТЦ, поскольку потоки покупателей регулируются, у покупателей проверяют "паспорта возможностей".

В пятницу вечером очередей у ТЦ не было.

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