Проходит акция Jamam - часть литовцев не побоялась пандемии и отправилась за покупками

В субботу фотограф Delfi в вильнюсском ТЦ Akropolis зафиксировал множество покупателей. Желающие получить товары со скидками стоят в очередях у ТЦ, поскольку потоки покупателей регулируются, у покупателей проверяют "паспорта возможностей".

В пятницу вечером очередей у ТЦ не было.