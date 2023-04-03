Прогулочная тропа в Дзукии расскажет путешественникам о земноводных

На сайте парка есть схема тропы, начало - в центре Меркине, на ул. Вильняус. Но там находится лишь информационный центр, а сама тропа идет по кругу. Чтобы попасть на тропу, надо выехать из Меркине по ул. Кауно, недалеко от выезда и находится стенд.
Около начала тропы нет нормального места для парковки, видимо туристы сюда приезжают нечасто. На стенде путешественники найдут схему тропы и перечислены земноводные, которых здесь можно повстречать – обыкновенный тритон, озерная лягушка, травяная лягушка, обыкновенная жаба, чесночница, краснобрюхая жерлянка, болотная черепаха, обыкновенный тритон и древесница.
Тропа занимает 1,7 км, она размечена деревянными стрелками с изображением черепахи. Приезжать на тропу надо весной, когда прогревается вода в пруду и кипит-бурлит жизнь.
Из-за того что в Литве держат мало скота, не пасут коров, небольшие пруды зарастают, превращаются в болота, земноводные лишаются привычных мест обитания, размножения. Чтобы сохранить условия для жизни болотных черепах и земноводных, в Литве выкапывают небольшие пруды, в которых не водится рыба.
Тропа ведет вдоль пруда, через чей-то двор, а затем по ул. Пушино к стенду.
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