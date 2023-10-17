Прогнозируют холодную погоду, возможен снег

Местами, наибольшая вероятность на северо-востоке страны и у моря, возможен небольшой дождь. Ожидается сильный ветер. Днем будет 8-13 градусов тепла.

В среду ночью с запада приблизится атмосферный фронт. Будет пасмурно. Во многих районах ожидаются осадки, в основном в виде дождя, но местами может идти мокрый снег. Усилится ветер до 15-18 м/с. Ночью будет 3-8, у моря 9-11 градусов тепла. На поверхности почвы местами заморозки до 0-3 градусов.