2024.05.23 07:32

Прогнозируется рекордная жара: ожидаются проливные дожди

 
Гидрометеорологическая служба Литвы
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
В четверг первая половина для будет в основном ясной с небольшим количеством облаков. Лишь в юго-западных районах облачность будет плотнее.

После полудня облачность увеличится и во многих районах вновь пройдут кратковременные дожди с грозами.

Наиболее сильные дожди ожидаются в северо-восточных и северных районах. Местами сильные ливни будут сопровождаться мелким градом. Будет дуть сильный юго-западный ветер. Во время грозы порывы ветра составят 15-20 м/с. Температура воздуха сегодня будет в пределах от 23 до 28 градусов тепла.

Аналогичная погода сохранится и в пятницу. Утро будет более солнечным с небольшим количеством облаков. Позже облачность увеличится, а во второй половине дня во многих районах пройдут кратковременные ливни с грозами. Будет дуть легкий юго-восточный ветер. Во второй половине дня воздух прогреется до 23-28 градусов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии