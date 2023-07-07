Прогноз: в субботу и в воскресенье погода будет умеренно теплой

В пятницу, по ее словам, будет меньше осадков, чем в четверг.

"Установится зона высокого давления, вероятность осадков будет небольшой. Утром будет 9–14, у моря 15–17 градусов тепла. Днем ожидается 20–25 градусов тепла", – заметила синоптик.

В субботу и в воскресенье погода будет похожей.

"По-прежнему на погоду будет влиять зона высокого давления. Однако днем и в субботу и в воскресенье возможны небольшие осадки. В субботу вероятность грозы будет небольшой, в воскресенье возможны грозы", – сказала Delfi Далинкявичюте.

По ее словам, в выходные будет дуть северо-западный, западный ветер. Ночью он будет спокойнее, а днем снова усилится.