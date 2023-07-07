07 июля 2023 г. 15:48

Прогноз: в субботу и в воскресенье погода будет умеренно теплой

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
В выходные ожидается умеренно теплая погода, осадков будет немного, сказала Delfi синоптик Симона Далинкявичюте.

В пятницу, по ее словам, будет меньше осадков, чем в четверг.

"Установится зона высокого давления, вероятность осадков будет небольшой. Утром будет 9–14, у моря 15–17 градусов тепла. Днем ожидается 20–25 градусов тепла", – заметила синоптик.

В субботу и в воскресенье погода будет похожей.

"По-прежнему на погоду будет влиять зона высокого давления. Однако днем и в субботу и в воскресенье возможны небольшие осадки. В субботу вероятность грозы будет небольшой, в воскресенье возможны грозы", – сказала Delfi Далинкявичюте.

По ее словам, в выходные будет дуть северо-западный, западный ветер. Ночью он будет спокойнее, а днем снова усилится.

"В воскресенье ночью будет 9–14 у моря чуть теплее. Днем будет 20–26 градусов тепла", – сказала синоптик Delfi.

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