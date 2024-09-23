Прогноз: в Литву идет циклон Бригитта

„Лето еще даст осени несколько дней на раскачку. Антициклон, который принес сухую и теплую погоду, ослабевает, усиливается циклон Бригитта. Пока в Литву придет его сухая и теплая оконечность. А вот с середины недели к нему подключатся новые циклоны с запада, поэтому бурная система с облаками атмосферного фронта накроет почти всю Европу. До Литвы дойдут дождевые облака, местами возможны грозы. Будет достаточно тепло, даже по ночам. Похолодает только с воскресенья, в начале следующей недели местами по ночам уже возможны заморозки, днем также станет прохладнее. Похоже, придет осень“, – писала синоптик Латвенайте.