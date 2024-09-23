Прогноз: в Литву идет циклон Бригитта

„Лето еще даст осени несколько дней на раскачку. Антициклон, который принес сухую и теплую погоду, ослабевает, усиливается циклон Бригитта. Пока в Литву придет его сухая и теплая оконечность. А вот с середины недели к нему подключатся новые циклоны с запада, поэтому бурная система с облаками атмосферного фронта накроет почти всю Европу. До Литвы дойдут дождевые облака, местами возможны грозы. Будет достаточно тепло, даже по ночам. Похолодает только с воскресенья, в начале следующей недели местами по ночам уже возможны заморозки, днем также станет прохладнее. Похоже, придет осень“, – писала синоптик Латвенайте.
В понедельник без осадков. Днем будет 19-24°C, теплее будет на юге, юго-западе, прохладнее на северо-востоке и у моря.
Во вторник без осадков. Ночью будет 10-13°C, у моря 14-16°C, днем 20-25°C, прохладнее будет у моря и на северо-западе.
В среду ночью дожди пройдут на западе, на юго-западе, днем дождевые облака пройдут по всей территории с запада на восток, после обеда уже ожидаются дожди с грозами. Ночью будет 12-16°C, днем 17-22°C, прохладнее на западе и северо-западе.
В четверг ночью без особых осадков, ближе к вечеру пойдут дожди на западе страны. Ночью будет 11-13°C, у моря 14-16°C, днем 19-24°C.
В пятницу пойдут дожди, утром и в первой половине дня осадки будут сильными, снова ожидаются грозы. Ночью будет 12-16°C, днем 19-23°C, прохладнее будет на западе, на северо-западе - 15-18°C.
В субботу время от времени будут идти дожди на западе и северо-западе. Ночью будет 9-13°C, днем 13-17°C.
В воскресенье время от времени будут идти дожди, снова в основном на западе и северо-западе. Ночью будет 5-10°C, днем 12-15°C.