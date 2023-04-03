Прогноз: в конце века в Литве будет меньше 2 миллионов жителей

По данным последней переписи, в Литве проживает 2,81 млн. жителей.

Согласно прогнозам европейского статистического агентства, в 2070 году в Литве будет 2 млн., а в 2085 г. – 1,85 млн. жителей.

В Евросоюзе в 2100 г. жителей будет на 6%, или на 27,3 млн. меньше, чем в 2022 году. Всего в 2100 году в ЕС будет 420 млн. жителей (сейчас 447 млн.).

В ЕС количество жителей сократилось в 2020/2021 гг из-за пандемии COVID-19, в 2022 г. численность населения увеличилась. После наплыва военных беженцев из Украины, количество жителей ЕС увеличилось до 451 млн.

Согласно прогнозам, в 2026 г. численность жителей ЕС достигнет максимального показателя – 453 млн., а потом станет сокращаться.