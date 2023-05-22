Прогноз синоптиков: воздух прогреется до 27 градусов

В ночь на вторник облака рассеются, будет ясно. Ночью будет 7–12 градусов тепла. Во вторник днем количество облаков увеличится, но осадков не ожидается. Температура после обеда поднимется до 20–25 градусов тепла.
В среду ночью облака снова рассеются, а днем появятся. Осадков не ожидается. Ночью будет 8–13, днем 21–26 градусов тепла.
В четверг погода почти не изменится. Ночью облачность будет меньше, а днем больше, но вероятность осадков по-прежнему невелика. Ночью будет 8–13 градусов тепла, днем 22–27 градусов, у моря будет 19–21 градусов.
В пятницу с северо-запада придет малоактивный холодный атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Усилится ветер, местами до 15–17 м/с. Ночью будет 8–13 градусов, но днем похолодает, будет уже 18–23, а на западе 15–17 градусов тепла.
По нынешним данным, в выходные будет сухо и солнечно, в субботу будет прохладно, а в воскресенье – теплее.
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