Прогноз синоптиков: во вторник местами возможен снег

Утром будет ясно, однако позже, начиная с севера, появятся облака, пойдут небольшие кратковременные дожди. Местами пройдет снег или град. Больше всего осадков прогнозируют на востоке страны. На западе вообще без осадков. Будет дуть сильный северный, северо-западный ветер, местами порывы будут достигать 15–17 м/с. Днем будет холодно: на севере и на востоке 10–13, в других районах 13–15 градусов тепла.

В среду Литва попадет в восточную холодную часть антициклона. Давление изменится, облака рассеются, осадков не ожидается. Ночью будет 1–6 градусов тепла, местами на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0–5 градусов. Днем будет 12–17, только у моря ожидается всего 11 градусов.

В четверг ночью будет малооблачно и сухо. На поверхности почвы возможны заморозки до 0–3 градусов. Ночью уже повсюду будет чуть выше нуля.

В четверг днем облачность увеличится, местами пройдут небольшие дожди. Потеплеет, поэтому днем будет 17–22, у моря 14–16 градусов тепла.