Прогноз синоптиков: вернется 30-градусная жара

Эти перемены особенно почувствуются на взморье, в западной части Литвы, там будет солнечно и без осадков. Вернется и тепло: воздух прогреется до 22–24, в Жемайтии и Сувалькии до 25–26 градусов. На востоке страны пока будет больше облаков, днем там возможны небольшие осадки. На востоке будет немного прохладнее - 21–23 градуса тепла.

В среду небольшой антициклон будет способствовать улучшению погоды. Осадков не будет ни ночью, ни днем, только утром местами возможен туман. Ночью будет прохладно 10–15, а днем воздух прогреется до 22–27 градусов тепла.

В четверг будет сухо и тепло. Ночью 10–15, а днем воздух прогреется до 25–30 градусов.