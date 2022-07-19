Эти перемены особенно почувствуются на взморье, в западной части Литвы, там будет солнечно и без осадков. Вернется и тепло: воздух прогреется до 22–24, в Жемайтии и Сувалькии до 25–26 градусов. На востоке страны пока будет больше облаков, днем там возможны небольшие осадки. На востоке будет немного прохладнее - 21–23 градуса тепла.
В среду небольшой антициклон будет способствовать улучшению погоды. Осадков не будет ни ночью, ни днем, только утром местами возможен туман. Ночью будет прохладно 10–15, а днем воздух прогреется до 22–27 градусов тепла.
В четверг будет сухо и тепло. Ночью 10–15, а днем воздух прогреется до 25–30 градусов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Онкоиммунолог пока не рекомендует прививаться четвертой дозой вакцины от коронавируса
Заболеваемость коронавирусом в Литве растет, несмотря...
Новый скачок: за сутки в Литве зафиксировано 1307 случаев коронавируса
За минувшие сутки в Литве был выявлено 1307 новых случаев...
Самые высокие зарплаты за май – одна компания платила по 56 800 евро
Самые большие зарплаты в мае 2022 года в Литве платила...
С ноября в Литве ждут штрафы за превышение сумм наличного расчета
С ноября 2022 года в Литве начнет действовать...
Прогноз синоптиков: вернется 30-градусная жара
Во вторник погода в Литве начнет меняться, установится...