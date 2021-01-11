"Снега в ближайшие дни станет еще больше, ведь погоду до среды определит циклон. Немало снега выпадет по всей Литве. Больше всего осадков ожидается на западе страны. Местами толщина снежного покрова увеличится в три раза", – сказала Каунене.

Она обещала, что всю Литву накроет снежным покрывалом.

"С четверга в Литве похолодает, установится зона высокого давления. Это значит, что облачность снизится, небо станет ясным. Конечно же, когда снижается облачность, сразу же наступает похолодание. Перемены начнутся с четверга, если так можно сказать. В четверг ночью будет -4 – -9 градусов. На востоке немного прохладнее, у моря - теплее", - сказала специалист.

В четверг днем также будет прохладно: -3 – -8 градусов.

"У моря ожидается -2 градуса, а в пятницу, в субботу с северный и северо-восточным ветром придет стужа.

В пятницу и в субботу ночи будут холодными. В пятницу будет -11 – -16 градусов, на востоке -20, но в среднем ожидается -17 – -19 градусов. У моря будет – -5 – -10 градусов. Днем также будет холодно.

Базовая температура ожидается -10 – -15 градусов, на востоке еще ниже. Только у моря будет теплее. Самой холодной будет субботняя ночь, местами на востоке температура опустится до -16 – -20 градусов, а в крайних восточных районах будет -22, на западе -10 – -15 градусов мороза", - сказала синоптик.

По словам Каунене, днем в субботу будет -5 – -10 градусов мороза, холоднее будет на востоке.

"У моря ожидается -1 – -4 градуса. В воскресенье уже придет циклон, усилится ветер, станет чуть "теплее". Будет -5 – -10 градусов, а днем -1 – -6 градусов, у моря небольшая оттепель", - сказала специалист.

По ее словам, снег пока сохранится, поскольку циклон, который придет в конце этой или в начале следующей недели, принесет новую порцию осадков, вероятно, снега.

"Какой будет оставшаяся часть зимы, надо спрашивать у климатологов, поскольку синоптики делают прогноз на 7-10 дней. Пока погода зимняя, надо этому радоваться. В последние годы настоящая зима приходила нечасто", - сказала Каунене.