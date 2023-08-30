Прогноз синоптиков сбылся: над некоторыми районами Литвы бушевала стихия

Муниципалитет Игналинского района сообщил, что считает нанесенный бурей ущерб – ветер валил деревья, повредил крыши домов.
Муниципалитет Игналинского района отмечает, что пострадала и Игналина и другие места района.
"Буря нанесла большой ущерб и в городе и в некоторых староствах. Больше всего пострадала Игналина. Улицы были затоплены, деревья и сучья повалены, повреждены крыши, автомобили, оборваны провода. Просим жителей ничего не предпринимать, не трогать провода. Службы работают, устраняют нанесенный ущерб. Берегите себя", – призывает муниципалитет.
Буря прошлась и по Каунасскому району. Там выпал град. Сообщается также о поваленных деревьях, образовавшихся от града дырках в крыше, затопленных улицах.
Синоптики прогнозировали сильную бурю и в столице.