Прогноз синоптиков радует: лето не уходит

Ожидается приятная погода, небольшие осадки возможны лишь местами. Днем воздух прогреется до 20–25 градусов, теплее всего будет на юге страны – в Друскининкайском, Варенском, Алитусском, Мариямпольском округах, у моря будет не больше 22 градусов.

В ночь на среду без осадков. Ночью будет 10–15 градусов тепла, у моря 17 градусов. В среду днем местами пройдут дожди, но небольшие. В большинстве районов будет 19–24 градуса тепла.

В четверг без осадков. Ночь будет прохладнее - всего 6–11, у моря 13 градусов тепла. Днем также без осадков, воздух прогреется до 18–23 градусов тепла.