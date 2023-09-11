Прогноз синоптиков: после летней жары ждут значительные перемены

Во вторник погода почти не изменится. И ночью и днем будет малооблачно и сухо. Ночью и утром местами, в основном на западе, прогнозируют туман. Ночью будет 11–16 градусов тепла, днем 23–28 градусов.
В среду будет последний такой жаркий день. Ночью 11–16 градусов, прохладнее будет в Аукштайтии. Во второй половине дня появятся облака. На большей части территории страны вероятность осадков невелика, только у моря и местами в Жемайтии в конце дня могут пройти небольшие дожди. Воздух прогреется до 24–29 градусов в тени.
В четверг погода резко изменится. Ночью с запада придет небольшой циклон, над Литвой пройдет контрастный атмосферный фронт. До утра небольшие дожди пройдут во многих районах, местами прогнозируют грозы и сильный ливень. Усилится ветер. Ночью будет 12–17 градусов тепла. Днем облака холодного атмосферного фронта придут в восточную часть Литвы. Во многих районах ожидаются осадки. У моря осадков и облаков будет меньше. Днем будет всего 18–20 градусов тепла, только на юге 21–23 градуса.
В пятницу циклон уйдет, и в Литву придет новый антициклон, Литва попадет в его холодную часть. Будет солнечно. И ночью и днем без осадков. Ночью будет 5–10, днем всего 16–21 градус тепла.
Согласно прогнозам, зона высокого давления в нашей стране задержится и в выходные дни. В субботу будет без осадков, но прохладно, а в воскресенье увеличится вероятность дождя, но будет теплее.