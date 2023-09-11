Прогноз синоптиков: после летней жары ждут значительные перемены

Во вторник погода почти не изменится. И ночью и днем будет малооблачно и сухо. Ночью и утром местами, в основном на западе, прогнозируют туман. Ночью будет 11–16 градусов тепла, днем 23–28 градусов.

В среду будет последний такой жаркий день. Ночью 11–16 градусов, прохладнее будет в Аукштайтии. Во второй половине дня появятся облака. На большей части территории страны вероятность осадков невелика, только у моря и местами в Жемайтии в конце дня могут пройти небольшие дожди. Воздух прогреется до 24–29 градусов в тени.