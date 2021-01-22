Прогноз синоптиков – переменчивая погода: после теплых выходных пойдет снег

В пятницу погоду обусловит теплая часть циклона, утром ожидается гололед. На востоке местами прогнозируют туман, увеличится облачность. Прояснений будет немного. Особых осадков не прогнозируют. Днем будет 1–5 градусов тепла.

В субботу ночью небольшие осадки прогнозируют в Клайпедском и Тельшяйском округах, в основном дождь. Мокрый снег днем охватит всю Литву. Снег будет таять, особенно на западе. Ночью ожидается туман. Будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, ожидается гололед. Днем будет 0–4 градуса тепла – снег будет таять.

В воскресенье во многих районах также ожидаются осадки. Ночью будет идти мокрый снег и дождь, днем пойдет снег. Ночью прогнозируют гололед. Ночью будет от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, днем будет 0-3 градуса тепла.

В понедельник ночью на западе местами пройдут смешанные осадки. Будет 0–3 градуса мороза, гололед. В понедельник с юга придет новая зона осадков, во многих районах в основном снег. Местами прогнозируют гололед. Температура поднимется до 0–2 градусов тепла.

Во вторник осадки станут более интенсивными. Ожидается снег и мокрый снег, днем на западе пройдет сильный снег. Температура будет около 0 градуса тепла.