Прогноз синоптиков на январь: осадков ожидается на треть больше

Надо заметить, что долгосрочный прогноз на ноябрь по этой модели подтвердился лишь частично, а на декабрь – подтвердился.
Похожие результаты подсчета получены и при использовании модели CFSv2: январь должен быть на 1,5–2 градуса теплее, а количество осадков на треть больше среднего многолетнего показателя.
В ближайшие дни в Литве будет теплее, чем обычно, возвращение сильных морозов пока не прогнозируют. Ожидаются смешанные осадки: на западе дожди, на востоке – мокрый снег и снег.
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