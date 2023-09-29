Прогноз синоптиков на октябрь: ждут приятные сюрпризы

В среду был побит 76-летний рекорд – в Калварии 27 сентября воздух прогрелся до 28,1 градусов. Прежний рекорд был улучшен на 3 градуса.

Сакалаускас сказал LNK, что рекорды были зафиксированы и в других местах.

"В некоторых районах южной Литве воздух прогрелся до 28 градусов", – сказал он.

Синоптик заметил, что в последний день сентября похолодает, начнутся перемены.

"Сейчас погоду в Литве обуславливает циклон, теплый южный ветер, а в субботу придет западный атлантический циклон, пройдет атмосферный фронт, начнутся перемены", – сказал Сакалаускас.

По его словам в субботу, будет облачно, ожидаются осадки, температура опустится. Ночь на субботу еще будет теплой - 12-17 градусов, а днем воздух прогреется всего до 17-22 градусов.

Синоптик сказал, что прогноз на октябрь неплохой, месяц будет теплее обычного.

Он не исключил рекорды и в октябре, но заметил, что количество осадков будет типичное для этого месяца.