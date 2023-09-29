Прогноз синоптиков на октябрь: ждут приятные сюрпризы

В среду был побит 76-летний рекорд – в Калварии 27 сентября воздух прогрелся до 28,1 градусов. Прежний рекорд был улучшен на 3 градуса.
Сакалаускас сказал LNK, что рекорды были зафиксированы и в других местах.
"В некоторых районах южной Литве воздух прогрелся до 28 градусов", – сказал он.
Синоптик заметил, что в последний день сентября похолодает, начнутся перемены.
"Сейчас погоду в Литве обуславливает циклон, теплый южный ветер, а в субботу придет западный атлантический циклон, пройдет атмосферный фронт, начнутся перемены", – сказал Сакалаускас.
По его словам в субботу, будет облачно, ожидаются осадки, температура опустится. Ночь на субботу еще будет теплой - 12-17 градусов, а днем воздух прогреется всего до 17-22 градусов.
Синоптик сказал, что прогноз на октябрь неплохой, месяц будет теплее обычного.
Он не исключил рекорды и в октябре, но заметил, что количество осадков будет типичное для этого месяца.
"Итак, октябрь будет неплохим. Но после летнего сентября первые дни октября напомнят об осени, 1, 2 октября по ночам, а местами и днем пройдут небольшие дожди, усилится ветер до 15-17 м/с", – сказал синоптик.
По его словам, заморозков пока не ожидается, по ночам будет 7-12, днем 14-19, 15-20 градусов тепла.
"Мы видим, что дни будут прохладнее, не такие теплые, как прежде", – подчеркнул синоптик.