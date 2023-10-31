Прогноз синоптиков на День Всех Святых: будет преобладать переменчивая погода

До вечера дождь пройдет почти во всех регионах страны. Самый сильный дождь ожидается в западных районах.

Ветер юго-восточный, южный усилится до 9-14 м/с и сменится на юго-западным. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 15-18 м/с.

День будет теплым. Днем температура поднимется до 11-15 градусов, а на юге страны может быть и 16 градусов.

В среду, в День всех святых, будет пасмурно, может во второй половине дня облака местами в западных районах прояснятся.

Почти во всех районах страны пройдут дожди, но будет преобладать небольшой дождь, ветер юго-западного, западного направлений. Ночью порывы ветра в западных регионах местами достигнут 15-20 м/с.

Ночью температура опустится до 5-10 градусов тепла. Днем температура не будет стремиться к повышению и составит 6-11 градусов.

В четверг, в День поминовения усопших, погоду будет определять полоса повышенного давления. Повышенное атмосферное давление уменьшит и разредит облака, поэтому значительных осадков выпасть не должно.