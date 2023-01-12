Прогноз синоптиков: каждый день дожди и сильный ветер

13 января во многих районах пройдут дожди. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Ночью будет 1–6, днем 2–7 градусов тепла.
14 января во многих районах время от времени будут идти дожди, в основном небольшие. Ночью будет 1–5, днем 3–7 градусов тепла.
15 января ночью на западной оконечности страны, а днем во многих районах ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью местами гололед. Снова будет ветрено. Ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 1–5 градусов тепла.
16 января во многих районах, днем местами ожидаются небольшие осадки. Ночью местами гололед. Сильный ветер. Ночью будет 0–4, днем 1–5 градусов тепла.
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