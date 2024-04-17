Прогноз синоптиков: какой день на этой неделе будет самым холодным

"Рано утром мы заметили, что все поля белые, как зимой", – сказал директор Ботанического сада Шяуляйской академии ВУ Мартинас Казлаускас.
В Шедуве в ночь на вторник было -3 градуса мороза.
"Самыми ильными заморозки были на севере, а на юге и на юго-западе они фиксировались лишь на поверхности почвы", – сказала синоптик Инета Дауноравичюте.
В Шяуляйском ботаническом саду больше всего от заморозков пострадала магнолия, ранние рододендроны, тюльпаны и нарциссы. В этом году во второй раз они уже не зацветут.
Более серьезный ущерб нанесен фермерам. Пострадали не только озимые.
"В этом году рано появились бутоны на голубике, смородине и яблонях, может быть ущерб из-за аномальной для такого времени температуры", – сказал представитель молодых фермеров и союза молодежи Паулюс Астраускас.
Отрицательная температура не была зафиксирована в Ниде, Венте и Лаздияй.
Фермер заметил, что именно на прошлой недели было очень тепло, это тепло обмануло растения, они зацвели раньше времени. Однако он надеется, что заморозки - не приговор всему урожаю.
"Если через 1-2 недели будут сильные заморозки и они затянутся надолго, то они скажутся на урожайности, например, зимнего рапса", – сказал Астраускас.
К сожалению, синоптики прогнозируют длительный период похолодания.
"Пальто не надо прятать, потому что эта неделя будет холодной и днем тепла не будет, солнца будет немного, а циклоны принесут осадки", – сказала синоптик.
Самый холодный день недели, по мнению синоптиков, будет суббота. В этот день местами прогнозируют снег. Тепла придется подождать.