Прогноз синоптиков: будет тепло, но дождливо

Во многих районах прогнозируют дожди: на западе осадки ожидаются в первой половине дня, на востоке - после обеда. Будет пасмурно и дождливо, но тепло – воздух прогреется до 9-14, у моря до 6-8 градусов.

В ночь на пятницу Литва останется в зоне низкого атмосферного давления. Во многих районах будут идти дожди. Ночью будет 2-7 градусов тепла.

В пятницу днем циклон обусловит облачную погоду. Во многих районах пройдут дожди, более обильные осадки ожидаются на западе страны. Станет еще теплее, воздух прогреется до 10-15, у моря до 7-9 градусов тепла.

В выходные также ожидаются осадки, будет дуть сильный ветер, станет прохладнее.