Прогноз синоптикой не очень приятный: о весеннем тепле будем только мечтать

Максимальных значений температура достигнет в полдень. Термометры во многих местах покажут 5-9 градусов, а в некоторых северных районах только 4 градуса.

Повышению температуры также будет препятствовать слегка усилившийся северо-восточный, северный ветер, который приблизит волну похолоданий.

Осадки, преимущественно дождевые, ожидаются на юго-востоке страны.

Вечером местами на севере Литвы могут появиться признаки моросящего дождя.

В воскресенье будет еще прохладнее и ветрено. Ночью во многих местах юго-востока страны ожидаются кратковременные осадки - дождь, переходящий в морось, снег. Когда похолодает, местами будет гололед и скользко.

Минимальная температура будет колебаться от 3 мороза до 2 градусов тепла. Будет дуть неприятный северный ветер. Днем осадков будет очень мало. Небольшая морось или снег ожидаются только в некоторых районах Вильнюсского уезда. Порывы северного ветра местами достигнут 15-17 м/с. Погода будет меняться очень медленно и неохотно. Днем будет всего 0-5 градусов тепла.

В понедельник будет немного холоднее, снег будет выпадать все чаще.