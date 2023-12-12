Прогноз синоптика: в выходные станет еще теплее

По словам синоптика, во вторник днем на большей части территории страны будет выше нуля.

"Но очень тепло не будет, ожидается 1-2 градуса тепла. После обеда температура понизится. Поэтому пока сильного потепления и оттепели не будет", – сказал LNK Старкус.

По его словам, чуть выше нуля будет до выходных. Поэтому до выходных снег полностью не растает.

"Сейчас у нас много снега на северо-востоке страны, местами толщина снежного покрова превышает 20 см. <...> До выходных на северо-востоке снег не растает. В центральной части Литвы, в Сувалькии, снега немного, всего несколько сантиметров, поэтому там снег растает, краски сойдут. Но в целом в Литве, на большей части территории, до выходных снег сохранится", – сказал он.

По словам Старкуса, в выходные в Литву придет еще более теплая масса воздуха.

"Тогда поднимется ветер, поднимется температура. Именно тогда начнет таять снег", – делился прогнозом синоптик.

На вопрос, останется ли снег до Рождества, синоптик ответил, что об этом говорить пока рано.