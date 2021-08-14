aA
В субботу днем над Литвой пройдет малоактивный атмосферный фронт. Во многих районах будет облачно, поэтому небольшие дожди пройдут по всей стране. Осадков не будет только на взморье.
Salotės ežero paplūdimys
Salotės ežero paplūdimys
© DELFI / Orestas Gurevičius

Местами, в основном на востоке, кратковременный дождь может сопровождаться грозами. Днем будет 20–25, на юго-востоке 27 градусов тепла.

В воскресенье Литва останется в южной части циклона, поэтому по-прежнему будет облачно. Ночью дожди пройдут в основном на северо-западе. Ночью будет 10–15, у моря 16–18 градусов тепла.

Днем увеличится облачность, дожди пройдут во многих районах. Местами ожидаются грозы. Днем будет 19–24 градуса тепла. Прохладнее будет на западе, а теплее на юге страны.

В понедельник днем во многих районах будут идти небольшие дожди, местами с грозами. Ночью будет 9–14, у моря 15–17, а днем 22–27 градусов тепла.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Фармацевты предлагают удобный вариант выдачи "паспорта возможностей" (52)

Литовские врачи высказали недовольство, когда...

Клайпеда первой из крупных городов Литвы попала в черную зону (5)

За три недели уровень заболеваемости коронавирусом в...

На митинге у парламента – судимые политики и "звезды" преступного мира (129)

На митинге, который проходил у парламента 10 августа,...

Перемены в списке пораженных стран: из зеленой зоны в желтую перешли три страны (5)

В списке пораженных стран произошли небольшие...

Коронавирус в Литве: 585 новых случаев, скончались 4 человекa (5)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 585 новых...