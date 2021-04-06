Прогноз погоды: весна в Литву не спешит

Во вторник днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах время от времени будут идти дожди. В полдень на севере и в центральной Литве прогнозируют кратковременные грозы. Будет дуть сильный порывистый юго-западный ветер. Воздух прогреется всего до 5-7 градусов, на северо-западе до 4 градусов.

В среду ночью облака рассеются. Лишь местами возможны небольшие осадки. Юго-западный ветер ослабеет. Местами возможен гололед. Будет 1-4 градусов мороза, только на взморье будет около 1 градуса тепла.

Днем снова появятся облака. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Днем возможны грозы. Снова будет дуть сильный ветер. Воздух прогреется до 5–9 градусов тепла.

В четверг погода почти не изменится. Время от времени ожидаются осадки, ночью снег, днем дождь, мокрый снег. Будет дуть западный ветер. Ночью от 3 градусов мороза до 2°C градусов тепла, днем будет 5–9 градусов тепла.