Прогноз погоды: усилится антициклон, облака рассеются

Теплая масса воздуха постепенно уйдет, но днем еще будет 9-12 градусов тепла.

В понедельник особых осадков не ожидается. Ночью и утром видимость ухудшат густые туманы. Будет дуть юго-восточный ветер, он принесет похолодание.

Ночью будет 0-5 градусов тепла, на западе 6–8 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется только до 4–9, у моря до 11 градусов тепла.

Во вторник местами пройдут небольшие дожди, морось. Ночью кое-где возможен туман. Ночью будет 0–5, днем 5–9 градусов тепла.