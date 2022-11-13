aA
В воскресенье в Литве увеличится атмосферное давление. Понемногу рассеются облака. Особых осадков не ожидается, лишь местами возможна морось. Успокоится ветер, сменит свое направление. Местами, в основном на севере, возможен туман.
Прогноз погоды: усилится антициклон, облака рассеются
© DELFI / Andrius Ufartas

Теплая масса воздуха постепенно уйдет, но днем еще будет 9-12 градусов тепла.

В понедельник особых осадков не ожидается. Ночью и утром видимость ухудшат густые туманы. Будет дуть юго-восточный ветер, он принесет похолодание.

Ночью будет 0-5 градусов тепла, на западе 6–8 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется только до 4–9, у моря до 11 градусов тепла.

Во вторник местами пройдут небольшие дожди, морось. Ночью кое-где возможен туман. Ночью будет 0–5, днем 5–9 градусов тепла.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Юристы, работники нотариальных контор и врачи идут работать сварщиками

В Литве в шутку давно уже говорили: "брошу работу, пойду...

Торговцы в Литве готовятся к Рождеству: праздничные огни включат не все

Несмотря на значительное подорожание...

Глава департамента миграции: количество беженцев из Украины пока сокращается

Пока в Литву приезжает меньше военных беженцев из...

Прогноз погоды: усилится антициклон, облака рассеются

В воскресенье в Литве увеличится атмосферное давление....

Не помогают и скидки: в неделю на продукты семья тратит 250 евро

В Литве дорожают продукты питания, поэтому торговцы...