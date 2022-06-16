Прогноз погоды: тепла будет больше, но без осадков не обойдется

После полудня дожди пройдут во многих районах страны, местами ожидаются грозы. Ветер и дождь не помешают температуре подняться до 17-22 градусов тепла.
В ночь на пятницу местами возможны небольшие дожди. Утром кое-где прогнозируют туман, будет 9-14 градусов тепла. Днем дожди пройдут почти по всей Литве. Местами возможны грозы. Воздух прогреется до 19-24 градусов тепла.
В выходные ожидается теплая погода, однако прогнозируют осадки и грозы.
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