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В ночь на четверг погода была малооблачной, однако днем снова появятся облака. Ожидается переменная облачность и осадки.
Прогноз погоды: тепла будет больше, но без осадков не обойдется
© DELFI / Karolina Pansevič

После полудня дожди пройдут во многих районах страны, местами ожидаются грозы. Ветер и дождь не помешают температуре подняться до 17-22 градусов тепла.

В ночь на пятницу местами возможны небольшие дожди. Утром кое-где прогнозируют туман, будет 9-14 градусов тепла. Днем дожди пройдут почти по всей Литве. Местами возможны грозы. Воздух прогреется до 19-24 градусов тепла.

В выходные ожидается теплая погода, однако прогнозируют осадки и грозы.

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