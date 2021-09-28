Прогноз погоды: солнце скроется за облаками

Особых осадков не ожидается, однако небольшой дождь пройти может, особенно на востоке страны. Температура во всей Литве составит 12–13 градусов тепла. На востоке может быть немного прохладнее, а на юго-западе – немного теплее.
В среду Литва останется в юго-западной части антициклона. Ночью вероятность осадков невелика. Будет облачно, поэтому ночью осадков не ожидается, будет 5–10 градусов тепла. Днем будет облачно с прояснениями, без дождя. Температура составит от 10–12 на востоке до 13–15 градусов на западе страны.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы: карантин вводить не планируем (22)
29 сентября правительство Литвы будет решать вопрос...
Пора проверить: придется ли вам в этом году платить налог на недвижимость (22)
В этом году в Литве обновили данные о стоимости...
Скончавшегося в лагере беженцев мальчика похоронили на мусульманском кладбище в Вильнюсе (4)
В минувшее воскресенье в Рукле скончался тяжело...
В Вильнюс уже перевели первых мигрантов, в их числе 32 ребенка и 9 младенцев (14)
28 сентября в Вильнюсе, в Науининкай официально открылся...
Работники вильнюсского общественного транспорта обсуждают забастовку (19)
Работники вильнюсского общественного транспорта 28...