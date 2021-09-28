Прогноз погоды: солнце скроется за облаками

Особых осадков не ожидается, однако небольшой дождь пройти может, особенно на востоке страны. Температура во всей Литве составит 12–13 градусов тепла. На востоке может быть немного прохладнее, а на юго-западе – немного теплее.

В среду Литва останется в юго-западной части антициклона. Ночью вероятность осадков невелика. Будет облачно, поэтому ночью осадков не ожидается, будет 5–10 градусов тепла. Днем будет облачно с прояснениями, без дождя. Температура составит от 10–12 на востоке до 13–15 градусов на западе страны.