aA
Синоптики прогнозируют малооблачную солнечную погоду. Осадков не ожидается. После полудня в большинстве районов днем будет 20–24 и только местами 19 градусов тепла.
Прогноз погоды: синоптики обещают летнее тепло
© DELFI / Orestas Gurevičius

В ночь на понедельник будет спокойно. Дождя не будет. Ночью будет 6–11 градусов тепла. Днем увеличится облачность. В некоторых районах ожидается дождь, местами грозы. Воздух прогреется до 19–24 градусов тепла.

Во вторник тоже будет по-летнему тепло. Температура практически не изменится, вероятность осадков уменьшиться.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Из-за поставщиков электричества клиент попал в ловушку: непонятно, какая компания была поставщиком услуги

Читатель портала сказал, что попал в своеобразную...

Alma Adamkienė.

Ушла из жизни супруга экс-президента Литвы Алма Адамкене

Ушла из жизни супруга экс-президента Литвы Валдаса...

Тысячи жителей Литвы задолжали за электричество: растут суммы задолженности

Электричество на рынке дешевеет, однако число...

Премьер-министр Литвы: если парламент не решится на перезагрузку, после саммита НАТО я подам в отставку

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Nupjautas ąžuolas Vilniuje Gitanas Nausėda

На скандал со срубленным дубом отреагировал президент Литвы: это плевок в лицо вильнюсцам

На скандал со срубленным в Вильнюсе столетним дубом...