Прогноз погоды: синоптики обещают летнее тепло

В ночь на понедельник будет спокойно. Дождя не будет. Ночью будет 6–11 градусов тепла. Днем увеличится облачность. В некоторых районах ожидается дождь, местами грозы. Воздух прогреется до 19–24 градусов тепла.

Во вторник тоже будет по-летнему тепло. Температура практически не изменится, вероятность осадков уменьшиться.