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В ночь на воскресенье дождь лютовал на востоке Литвы. В Аукштайтии и Дзукии он будет идти и днем. Дождь будет интенсивным. Небольшие осадки прогнозируют и местами в Сувалкии. Будет дождливо и пасмурно. Днем будет всего 6–9 градусов тепла.
Lietus
Lietus
© DELFI / Josvydas Elinskas

На западе страны без осадков, местами даже выглянет солнце. Теплее всего будет в Жемайтии и у моря. Днем будет 10–13 градусов тепла. Во всех районах будет дуть неприятный северный, северо-восточный ветер.

В начале недели особого тепла также не ожидается. В понедельник дожди охватят практически всю Литву. Только на западе будет без осадков. Северный ветер понемногу ослабеет. Станет еще холоднее. Ночью 3–8 градусов, на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до 2 градусов. Днем 7–12 градусов выше нуля.

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