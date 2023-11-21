Прогноз погоды обновлен: к нам идут снегопады

В среду местами пройдут небольшие осадки, в основном — снег. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, вечером на побережье порывы до 15 м/с. Температура ночью 4-9 мороза, на Куршской косе около 2 градусов тепла, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, пишет meteo.lt.

В четверг похолодает. Ночью местами пройдет сильный снег, возможны метели. Днем — морось и дождь. Ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с, на побережье порывы до 21-26 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, на побережье 0-2 градуса тепла, днем 3-8 градусов тепла.

В пятницу во многих местах ожидаются периодические осадки. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, на побережье до 24 м/с. Температура ночью от 1 мороза до 4 градусов тепла, днем 0-5 градусов тепла.

Дорожные службы готовятся