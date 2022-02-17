Порывы ветра во многих районах достигнут 15-20 м/с, утром и в первой половине дня скорость ветра достигнет 21-24 м/с, а у моря - 27 м/с. осле полудня ветер понемногу начнет успокаиваться. Будет достаточно тепло. Днем ожидается 4-8, на юге до 9 градусов тепла.
В пятницу станет немного прохладнее. Ночью ожидаются смешанные осадки. Скорость западного, юго-западного ветра составит 15-18 м/с. Ночью будет около 0, местами от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Ожидается гололед. Днем ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер усилится до 15-20 м/с. Днем будет 2-7 градусов тепла.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Из-за проблем с Китаем литовцы открывают компании за границей (14)
Литовские компании стараются избежать проблем,...
Коронавирус в Литве: 7620 новых случаев и 9 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 7 620 новых...
Литва открывается для россиян c шенгенской визой (11)
Консульство и визовые центры Литвы в Москве начинают...
Советник президента: несоответствия по поводу названия представительства Тайваня можно разрешить (3)
Главный советник президента Литвы по внешней политике...
Прогноз погоды неутешительный: после праздничного дня грядут неприятные перемены
В четверг днем погоду обусловит активный атлантический...