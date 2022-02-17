Прогноз погоды неутешительный: после праздничного дня грядут неприятные перемены

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В четверг днем погоду обусловит активный атлантический циклон. Будет неспокойно. Время от времени ожидаются осадки, в основном дождь. Будет дуть сильный западный, северо-западный ветер.
Audra pajūryje
Audra pajūryje
© Mindaugas Milinis

Порывы ветра во многих районах достигнут 15-20 м/с, утром и в первой половине дня скорость ветра достигнет 21-24 м/с, а у моря - 27 м/с. осле полудня ветер понемногу начнет успокаиваться. Будет достаточно тепло. Днем ожидается 4-8, на юге до 9 градусов тепла.

В пятницу станет немного прохладнее. Ночью ожидаются смешанные осадки. Скорость западного, юго-западного ветра составит 15-18 м/с. Ночью будет около 0, местами от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Ожидается гололед. Днем ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер усилится до 15-20 м/с. Днем будет 2-7 градусов тепла.

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