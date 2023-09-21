Прогноз погоды не перестает удивлять: ожидается еще один скачок температуры

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Jonas Balčiūnas
В ближайшие сутки погоду в Литве обусловит антициклон, ожидается солнечная погода, без осадков.

В четверг будет малооблачно, без дождя. Теплее всего будет на юге и юго-западе страны – в Варене, Лаздияй, Мариямполе, Алитусе, Вилкавишкисе, Шакяй, Таураге и Юрбаркасе - там будет 24-26 градусов тепла. Тепло будет и у моря – воздух прогреется до 23-25 градусов.

В ночь на пятницу на взморье пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Утром будет 12-17 градусов тепла.

В пятницу днем без осадков. Температура достигнет высшей точки на этой неделе - воздух прогреется до 23-28 градусов тепла.

Выходные начнутся с кратковременных, местами сильных ливней, и гроз. В субботу ночь будет теплой - 14-19 градусов, а днем на западе будет 16-21, а на востоке страны 22-27 градусов тепла.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии