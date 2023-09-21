Прогноз погоды не перестает удивлять: ожидается еще один скачок температуры

В четверг будет малооблачно, без дождя. Теплее всего будет на юге и юго-западе страны – в Варене, Лаздияй, Мариямполе, Алитусе, Вилкавишкисе, Шакяй, Таураге и Юрбаркасе - там будет 24-26 градусов тепла. Тепло будет и у моря – воздух прогреется до 23-25 градусов.

В ночь на пятницу на взморье пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Утром будет 12-17 градусов тепла.

В пятницу днем без осадков. Температура достигнет высшей точки на этой неделе - воздух прогреется до 23-28 градусов тепла.