В ночь на субботу ситуация практически не изменится. Будет пасмурно, ожидаются осадки - дождь и мокрый снег. На западе страны прогнозируют гололед, туман. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В субботу днем к Литве приблизится зона высокого давления, однако Литва все еще будет оставаться в зоне действия циклона. Будет идти дождь, местами мокрый снег. Меньше осадков будет на юго-западе и в Жемайтии. Будет 0–5 градусов тепла. Холоднее всего будет в Таурагском и Тельшяйском районах, теплее - на востоке страны.
В ночь на воскресенье местами ожидаются небольшие осадки. Прогнозируют гололед, местами туман. Утром будет 0–5 градусов мороза.
В воскресенье днем на востоке страны пойдет снег. В других районах осадков не ожидается, но погода будет неприятной, облачной. После обеда будет от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.
По нынешним прогнозам, следующая неделя начнется без осадков, смешанные осадки возможны только местами. По ночам будет ниже 0, а днем температура будет такой, как в выходные.
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