Прогноз погоды на сентябрь: увидим ли в это году бабье лето?

Климатолог Виктория Мачюлите рассказала LNK, что осень не за горами, поэтому похолодает, но жаркие дни еще будут.

"Надо не забывать, что на прошлой неделе был праздник Жолинес, значит, мы быстрыми шагами идем к осени. Не надо надеяться на очень жаркую погоду. После тропической жары, которая была на прошлой неделе, наступило типичное литовское лето, кое-где температура выше 20 градусов. Но все равно погода больше напоминает осеннюю, правда, пока сложно сказать, не будет ли в сентябре жарких дней, такое бывает", – заметила специалист.

Будет ли бабье лето?

"Обычно бабье лето бывает в середине сентября, во второй половине месяца, поэтому пока сложно прогнозировать, будет ли оно. Оно длится около недели, иногда две. Трудно сказать, каким оно будет", – сказала собеседница.

Что касается погоды в сентябре, Мачюлите сказала, что по нынешним прогнозам, первая половина месяца будет теплее обычного.

"В среднем на 0,5 градусов теплее. А в целом сентябрь будет на 1 градус теплее", – заметила она.