Прогноз погоды: местами воздух прогреется до 30 градусов

В четверг ночью ситуация останется похожей, только облачность будет выше. Без осадков. Будет дуть слабый ветер. Утром на востоке будет 9 градусов, в других районах 10–13, а на западе Жемайтии - 14–17 градусов тепла.
В четверг днем погода также будет приятной. Ожидается переменная облачность, осадков не будет. Температура поднимется до 25 на востоке и до 30 на юго-западе страны.
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