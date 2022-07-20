aA
Погоду в среду обусловит зона высокого давления. Будет солнечно и сухо. Только местами возможны легкие облака. Будет дуть сильный и холодный северо-западный ветер. Днем воздух прогреется до 22–27 градусов. Холоднее будет на востоке страны, теплее – не юго-западе.
Прогноз погоды: местами воздух прогреется до 30 градусов
© DELFI / Orestas Gurevičius

В четверг ночью ситуация останется похожей, только облачность будет выше. Без осадков. Будет дуть слабый ветер. Утром на востоке будет 9 градусов, в других районах 10–13, а на западе Жемайтии - 14–17 градусов тепла.

В четверг днем погода также будет приятной. Ожидается переменная облачность, осадков не будет. Температура поднимется до 25 на востоке и до 30 на юго-западе страны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Arūnas Dulkys Palanga

Министр здравоохранения Литвы предупреждает: когда будет введен карантин из-за COVID-19

Вероятно, что волна COVID-19 до сентября будет расти,...

В Литве начинают устанавливать "умные" счетчики: во сколько это обойдется жителям

Совсем скоро в Литве начнут устанавливать разумные...

Парламент Литвы ратифицировал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Сейм Литвы в среду проголосовал по вопросу...

Отдыхающих в Паланге удивляют цены: холодный борщ стоит 8 евро

Отдыхающие в Паланге отмечают, что цены в этом году...

Palangos maisto turgus Palangos maisto turgus Palangos maisto turgus Palangos maisto turgus

Палангский рынок: как сэкономить на покупках

Где в Паланге можно найти свежие ягоды и овощи? Конечно...