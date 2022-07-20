Прогноз погоды: местами воздух прогреется до 30 градусов

В четверг ночью ситуация останется похожей, только облачность будет выше. Без осадков. Будет дуть слабый ветер. Утром на востоке будет 9 градусов, в других районах 10–13, а на западе Жемайтии - 14–17 градусов тепла.

В четверг днем погода также будет приятной. Ожидается переменная облачность, осадков не будет. Температура поднимется до 25 на востоке и до 30 на юго-западе страны.