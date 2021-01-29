Прогноз погоды: какими будут выходные и начало следующей недели

В субботу вероятность осадков невелика, небольшой снег пройдет лишь местами. Ночь будет облачной с прояснениями, температура опустится до 4-9 градусов мороза, а местами до 10-12 градусов. Днем снег не будет таять, на большей части страны будет чуть ниже 0, только у моря будет 1 градус тепла.

В воскресенье ночью особых осадков не будет, усилится ветер. Ночью будет 3-8, у моря 0-2 градуса мороза. Днем придет зона осадков, во многих районах, особенно на западе, пройдет снег. Меньше всего осадков будет на юго-востоке. Местами ожидается метель. Будет 0-5 градусов мороза, у моря около 1 градуса тепла.

В понедельник ночью снег пройдет во многих районах, местами ожидается метель. Температура опустится до 3-8, у моря до 0-2 градусов мороза. Днем облака немного рассеются, снег пройдет лишь местами. По-прежнему будет ниже нуля.

Во вторник осадков также будет немного, станет еще холоднее.