Прогноз погоды: циклон ушел, наступает похолодание

Ожидается переменная облачность. Больше облаков будет на западе и на севере страны, на юго-востоке погода будет более солнечной. Особых осадков не ожидается. Будет дуть холодный северный, северо-западный ветер. Днем будет 15-19 градусов тепла.

В ночь на среду ситуация не изменится. Местами небо будет ясным, осадков не ожидается. Ночью будет 3-8 градусов тепла. Местами на поверхности почвы ожидаются небольшие заморозки. Теплее всего ночью будет на юге и на западе страны, там местами будет 9-12 градусов тепла.

В среду днем по-прежнему будет без осадков. Небо будет ясным. Температура поднимется всего до 14-19 градусов.