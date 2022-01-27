Прогноз неутешительный: погода будет мрачной

Небо будет затянуто облаками. Ожидаются осадки, в основном в виде дождя, мокрого снега, на востоке - снега. Будет дуть сильный юго-западный ветер, на западе порывы ветра усилятся до 15–20 м/с. Днем будет 0–4 градуса тепла. Холоднее будет на востоке, теплее на западе страны.

В пятницу погода также будет мрачной. Ночью осадки прогнозируют в большинстве районов. будет дуть сильный ветер, на западе порывы ветра будут достигать 15–20, у моря 23 м/с. Ночью будет 0–4 градуса тепла.

В пятницу днем ожидаются осадки. Местами небольшие метели. По-прежнему будет дуть сильный ветер, на западе порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Днем также будет 0–4 градуса тепла.