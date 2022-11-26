Прогноз на выходные и следующую неделю не радует

В субботу осадки ожидаются лишь местами.

"Ночью снег будет идти в основном на севере, а днем – на востоке Литвы. Ожидаются опасные явления – дождь при минусовой температуре, гололед, туман. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градусов тепла, днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла", – сказал синоптик.

По словам Кантаутаса, похожей погода будет и в воскресенье.

"Будет пасмурно, ночью во многих районах, днем местами ожидаются осадки. Больше всего осадков ожидается на востоке и на севере страны. Местами прогнозируют гололед, туман. Ночью будет -1 – 0 градусов, на косе чуть выше нуля, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла", – сказал синоптик.

По его словам, в начале следующей недели будет облачно, однако осадков будет немного. Будет немного ниже нуля, днем около 0.