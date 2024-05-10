Прогноз на выходные – хорошие новости: станет суше, понемногу начнет повышаться температура

В пятницу погоду в Литве обусловит юго-западная часть циклона. Днем ожидается переменная облачность: утром будет облачно, особенно на юго-востоке страны. Днем, начиная с северо-запада, облака начнут уходить, станет больше прояснений. В большинстве районов ожидаются осадки: на юго-востоке ожидаются дожди средней интенсивности и затяжные, в других осадки будут небольшими и кратковременными.
Будет дуть западный, северо-западный ветер 8–13 м/с. Воздух прогреется до 13–15 градусов тепла, у моря и на юго-востоке будет всего 10–12 градусов.
В субботу погоду в Литве обусловит юго-восточная часть Скандинавского антициклона – его холодная часть. Станет суше, облака рассеются, вероятность дождя невелика. Ночь будет холодной: всего 1–6 градусов тепла, а на поверхности почвы заморозки 0–4 градуса тепла. Днем будет дуть сильный ветер, поэтому будет 11–16 градусов тепла.
В воскресенье и в понедельник антициклон установится над южной частью Балтийского моря, поэтому Литва останется в его холодной – восточной части.
В воскресенье ожидается малооблачная и сухая погода. Ночью будет 0–5 градусов тепла, в воздухе местами, на поверхности почвы во многих районах ожидаются заморозки до 1–6 градусов.
Днем будет солнечно, ветер ослабеет, поэтому днем воздух прогреется до 12–17 градусов тепла.