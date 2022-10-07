Прогноз на выходные: будет тепло, но без дождя не обойдется

В ночь на субботу особых перемен не ожидается. Дождя не будет. Утром будет 4–9, у моря 10–12 градусов тепла.
В субботу днем над Литвой установятся два атмосферных фронта. Один более активный придет со стороны Польши на юго-восток, другой на взморье и в Жемайтию. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди. У моря усилится юго-западный ветер. После обеда будет 14–19 градусов тепла.
В воскресенье ночью во многих районах ожидаются небольшие дожди, днем интенсивность осадков снизится, дожди пройдут лишь местами. Ночью будет 6–11, днем 12–16 градусов тепла.
В понедельник атмосферный фронт уйдет, установится зона высокого давления. Облака рассеются, особых осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ночью будет 2–7, у моря 8–10 градусов тепла, днем воздух прогреется до 11–16 градусов.
Во вторник местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром туман. У моря ожидается порывистый ветер. Ночью будет 4–9, у моря 10–12 градусов тепла, днем 11–16 градусов выше нуля.
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