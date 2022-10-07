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В пятницу погоду в Литве обусловит зона высокого давления. Будет малооблачная или даже ясная погода. Ветер днем немного успокоится. Утром будет 5-10, у моря 11–13 градусов тепла, днем будет 14–18 градусов тепла. В выходные будет тепло, но вернутся дожди.
Прогноз на выходные: будет тепло, но без дождя не обойдется
© DELFI / Josvydas Elinskas

В ночь на субботу особых перемен не ожидается. Дождя не будет. Утром будет 4–9, у моря 10–12 градусов тепла.

В субботу днем над Литвой установятся два атмосферных фронта. Один более активный придет со стороны Польши на юго-восток, другой на взморье и в Жемайтию. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди. У моря усилится юго-западный ветер. После обеда будет 14–19 градусов тепла.

В воскресенье ночью во многих районах ожидаются небольшие дожди, днем интенсивность осадков снизится, дожди пройдут лишь местами. Ночью будет 6–11, днем 12–16 градусов тепла.

В понедельник атмосферный фронт уйдет, установится зона высокого давления. Облака рассеются, особых осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ночью будет 2–7, у моря 8–10 градусов тепла, днем воздух прогреется до 11–16 градусов.

Во вторник местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром туман. У моря ожидается порывистый ветер. Ночью будет 4–9, у моря 10–12 градусов тепла, днем 11–16 градусов выше нуля.

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