Прогноз на выходные: будет солнечно, но холодно

До полудня небо будет ясным, позже появятся небольшие облака. Больше облаков появится на востоке страны, более ясной погода будет на западе. Осадков в этот день не ожидается. Будет прохладно – всего 9–14 градусов тепла.

В воскресенье ночью прогнозируют заморозки. В большинстве районов будет 0–5, местами 7–8 градусов мороза. Лишь местами на юго-западе страны будет 1–5 градусов тепла. Ночью небо будет ясным, осадков не ожидается.

В воскресенье днем перемен не ожидается. Облачность будет небольшой. Осадков не будет. Воздух прогреется до 10–15 градусов тепла.