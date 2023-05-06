aA
В субботу утром в Литве будет холодно, во многих районах прогнозируют сильные заморозки.
Прогноз на выходные: будет солнечно, но холодно
© ELTA / Jonas Balčiūnas

До полудня небо будет ясным, позже появятся небольшие облака. Больше облаков появится на востоке страны, более ясной погода будет на западе. Осадков в этот день не ожидается. Будет прохладно – всего 9–14 градусов тепла.

В воскресенье ночью прогнозируют заморозки. В большинстве районов будет 0–5, местами 7–8 градусов мороза. Лишь местами на юго-западе страны будет 1–5 градусов тепла. Ночью небо будет ясным, осадков не ожидается.

В воскресенье днем перемен не ожидается. Облачность будет небольшой. Осадков не будет. Воздух прогреется до 10–15 градусов тепла.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В этом году число случаев мошенничества в Литве удвоилось

Финансовые мошенники в первом квартале этого года...

В Литве может не остаться традиции начинать учебный год с 1 сентября, сократятся и каникулы

В Литве может не остаться традиции начинать учебный...

Глава сети Norfa: цены начнут снижаться осенью

Инфляция в Литве снижается, однако эксперты фиксируют,...

После визита в каунасский торговый центр – письма от коллекторов: попался не один водитель

Каунасец , который стоял на стоянке у торгового центра...

Londone karūnuojamas Karolis III Karaliaus Karolio III karūnacijos pasiruošimas

В Лондоне состоится коронация Карла III

В Лондоне состоится коронация Карла III. Первая...